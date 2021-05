(Di lunedì 17 maggio 2021) La compagnia del cigno 2 Nella serata di ieri,16, su Rai1 in prima visione La Compagnia del Cigno 2 ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 Avanti Un Altro Pure di Sera ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 The Rookie ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%) mentre Bull ha ottenuto .000 spettatori (%). Su Italia1 Gemini Man ha intrattenuto .000 spettatori con l’% di share. Su Rai3, preceduto da un’anteprima, Che Tempo Che Fa ha raccolto davanti al video 000 spettatori (%) mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha interessato .000 spettatori (%). Su Rete4 Robin Hood è stato visto da .000 spettatori con il % di share. Su La7 Non è L’Arena ha interessato .000 spettatori con il %. Su Tv8 Antonino Chef Academy è stato seguito da .000 spettatori con ...

chetempochefa : Ancora ottimi ascolti per #CTCF con 2,7 milioni di telespettatori e quasi l’11% di share, con un picco di oltre 3,2… - tv_ascolti : #AscoltiTV ???? Domenica 16 Maggio 1.916.000 telespettatori (19.4%) hanno visto ieri una nuova puntata di… - tv_ascolti : #AscoltiTV ???? Domenica 16 Maggio #LineaVerde ha conquistato nel programma di ieri 3.272.000 telespettatori con il… - tv_ascolti : #AscoltiTV ???? Domenica 16 Maggio #UnoMattinaInFamiglia ha registrato nel programma di ieri; 773.000 telespettator… - tv_ascolti : #AscoltiTV ???? Domenica 16 Maggio L'ultimo programma della settimana di #AvantiUnAltro ha interessato 2.896.000 te… -

Sport protagonista16 maggio in tv, con la Serie A che proponeva Milan - Cagliari alla sera, dopo la Motogp al ...delle varie trasmissioni generaliste in prima serata in ordine diè ...Chi ha vinto la gara di share della? Quali programmi hanno seguito gli italiani? Ecco i dati deglidel 16 maggio I programmi di intrattenimento e attualità hanno tinto laitaliana . Nel pomeriggio su Rai 1 ...Ascolti Tv domenica 16 maggio 2021. Dalle ore 10 di oggi i dati di ascolto e share di ieri relativi ..."La Compagnia del Cigno 2" ottiene ottimi ascolti per le ultime puntate. Nella serata di domenica 16 maggio, lo show si impone su Rai Uno ...