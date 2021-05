Ascolti TV | dati Auditel di ieri | domenica 16 maggio 2021

(Di lunedì 17 maggio 2021)TV: idei programmi più visti di16, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 gli episodi della serie tv La Compagnia del Cigno 2 hanno totalizzato in media 3757 spettatori (share 16.59%); su Canale5 il quiz show Avanti un altro! Pure di sera ha avuto 2835 spettatori (share 13.20%). Su Italia1 il film Gemini Man ha ottenuto 1419 spettatori (6.23%); su Rai2 la serie tv The Rookie ha totalizzato 1132 spettatori (4.50%) e a seguire la serie tv Bull ne ha avuti 1063 (4.29%); su Rai3 la serata di Che tempo che fa ha intrattenuto 2757 spettatori (10.87%) nella puntata vera e propria e 1517 (7.11%) nella parte del Tavolo; su Rete4 il ...

Lo share ha parlato chiaramente e di fronte ainon resterebbe a Mediaset che confermare lo show per una seconda stagione. Le serate in diretta hanno fatto il boom die, nonostante un ...Analizzando gligenerali del mezzo e delle singole stazioni per l'occupazione degli ... E allora percorriamo insieme un viaggio tra le professioni degli ascoltatori della Radio? Bancadel 2°...Domenica Live, Barbara d'Urso sugli ascolti: "Anche ieri grande risultato" Anche ieri pomeriggio è andata in onda un'altra elettrizzante puntata di ...E' ufficiale: l' Eurovision Song Contest 2021 si terrà. Sono finalmente state annunciate le date ufficiali e i Paesi in gara che, come sempre, parteciperanno contro concorrenti di diverse nazionalità.