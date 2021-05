Ascolti TV 16 maggio | La compagnia del cigno 2 chiude i battenti al ribasso

(Di lunedì 17 maggio 2021) Come sono andati glitv della giornata precedente? Domenica 16diverse trasmissioni Rai e Mediaset si sono date battaglia pur di aggiudicarsi la più grossa fetta di telespettatori. Nel Prime Time di Rai 1 è stata trasmessa l'ultima puntata de Ladel2 che si è scontrata con il programma di Paolo Bonolis Avanti Un Altro Pure di Sera. Glitv del giorno 162021: male Paolo Bonolis con Avanti un altro Pure di sera Si è conclusa con 3.7 milioni di telespettatori e uno share del 16.6% la seconda stagione de Ladel. La finale ha ottenutopiuttosto bassi rispetto a quelli riscontrati nella prima stagione. In questo appuntamento del 16, Luca Marioni ...

Le serate in diretta hanno fatto il boom die, nonostante un calo della serata del 1quando lo show ha sfidato e perso contro Rai 1, il format si è dimostrato divertente e coinvolgente,...Sport protagonista domenica 16in tv, con la Serie A che proponeva Milan - Cagliari alla sera, dopo la Motogp al primo ...delle varie trasmissioni generaliste in prima serata in ordine di..."La Compagnia del Cigno 2" ottiene ottimi ascolti per le ultime puntate. Nella serata di domenica 16 maggio, lo show si impone su Rai Uno ...Su Rai1 La compagnia del cigno 2 ha riscosso 3,7 milioni e 16,6% di share. Avanti un altro pure di sera ha portato a casa 2,8 milioni di spettatori e 13,2% di share.