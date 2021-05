Ascolti Tv 16 maggio: Il cigno galleggia, Bonolis riemerge, Fazio fa l’americano, il Milan non segna, Giletti hot nel notturno. Bene Rafa e Nole (free+pay) (Di lunedì 17 maggio 2021) Ascolti Tv sport a impatto sostenibile in prima serata: Milan-Cagliari 1,3 milioni ed il 5,2% (Juve-Milan la settimana prima aveva fatto quasi il doppio). Tennis romano boom: 1,5 milioni free+pay Lo sport con un’offerta ampia e variegata di discipline anche diverse dal calcio ha caratterizzato l’offerta tv di domenica 16 maggio, in tutto l’arco di una giornata senza cronaca forte. La lotta per la salvezza nella Serie A al pomeriggio alle 15.00, ma già dalle 14.00 la vittoria della Ducati in MotoGp (il 4,2% live su Sky, e in differita alle 16.50 all’8,1% su Tv8), quindi la tappa di salita del Giro d’Italia (su Rai 2 a 2,3 milioni e 15,5% l’arrivo a Campo Felice vinto da Egan Bernal, ora in rosa), e poi la finale del Master 1000 di Roma tra Nole Djokovic e Rafa Nadal, ... Leggi su tvzoom (Di lunedì 17 maggio 2021)Tv sport a impatto sostenibile in prima serata:-Cagliari 1,3 milioni ed il 5,2% (Juve-la settimana prima aveva fatto quasi il doppio). Tennis romano boom: 1,5 milioniLo sport con un’offerta ampia e variegata di discipline anche diverse dal calcio ha caratterizzato l’offerta tv di domenica 16, in tutto l’arco di una giornata senza cronaca forte. La lotta per la salvezza nella Serie A al pomeriggio alle 15.00, ma già dalle 14.00 la vittoria della Ducati in MotoGp (il 4,2% live su Sky, e in differita alle 16.50 all’8,1% su Tv8), quindi la tappa di salita del Giro d’Italia (su Rai 2 a 2,3 milioni e 15,5% l’arrivo a Campo Felice vinto da Egan Bernal, ora in rosa), e poi la finale del Master 1000 di Roma traDjokovic eNadal, ...

Advertising

tvzoomitalia : #AscoltiTv 16 maggio: Il cigno galleggia, Bonolis riemerge, Fazio fa l’americano, il Milan non segna, Giletti hot n… - AlessioBoni_FP : RT @tv_ascolti: #AscoltiTV ???? Domenica 16 Maggio #LaCompagniaDelCigno2 chiude vincendo gli ascolti tv del prime time della domenica, l'ul… - zazoomblog : Ascolti Tv 16 maggio 2021 il Cigno in Compagnia mette le ali - #Ascolti #maggio #Cigno #Compagnia - CorriereUmbria : Ascolti tv 16 maggio: Compagnia del Cigno 2 sbanca la prima serata. Dominio Rai #televisione… - Teleblogmag : Chiusura positiva per La compagnia del cigno 2, benissimo #CTCF. #Ascoltitv Iscriviti gratuitamente al canale Tele… -