Ascolti tv 16 maggio digital e pay | il Milan | le Ducati | la bici di Bernal | le racchette di Djokovic e Nadal accendono lo sport RaiMovie batte La5

(Di lunedì 17 maggio 2021)Tv, gruppi: altre Mediaset 7,9% nelle 24 ore e 7,7% nel prime time; altre Rai 6,8% e 5,9%. Calcio, tennis, ciclismo, motori hanno contraddistinto il menùivo domenica 16. Al pomeriggio su Sky (live) e Tv8 (differita) è andato in onda il Motomondiale dalla Francia. Su Sky alle ore 14.00 la gara vinta da Jack Miller ha avuto 737mila spettatori con il 4,2%; su Tv8 lo stesso evento in differita alle 16.50 ha conseguito invece ben 1,180 milioni di spettatori con l’8,2% di share. Sempre su Tv8 la gara di Moto3 in differita ha avuto 646mila spettatori con il 3,6%; la gara di Moto2 in differita 631mila spettatori con il 4%. Ma vediamo il bilancio della Serie A. Su Sky Benevento-Crotone alle ore 15.00 ha avuto 570mila spettatori con il 3,7% di share; Parma-Sassuolo alle 18.00 ha conseguito 276 mila spettatori e 1,7%. Alla ...

xvoidylan : RT @italianews_h24: ?? Gli ascolti giornalieri di Sangiovanni dall’uscita del suo primo disco: ????15 maggio: 2,518,132 ascolti totali ????16… - mely_iovino : RT @italianews_h24: ?? Gli ascolti giornalieri di Sangiovanni dall’uscita del suo primo disco: ????15 maggio: 2,518,132 ascolti totali ????16… - GeryServodidio : RT @SpettacoloNews1: Ascolti Tv: ecco com’è andata per i programmi di ieri sera, 16 maggio - #AscoltiTv #LaCompagniaDelCigno #AvantiUnAltro… - livinginmalibu : RT @italianews_h24: ?? Gli ascolti giornalieri di Sangiovanni dall’uscita del suo primo disco: ????15 maggio: 2,518,132 ascolti totali ????16… - Debbie_Bell : RT @italianews_h24: ?? Gli ascolti giornalieri di Sangiovanni dall’uscita del suo primo disco: ????15 maggio: 2,518,132 ascolti totali ????16… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti maggio

finiti in gran parte agli atti dell'inchiesta su Luca Palamara , l'ex presidente dell'Anm ... Sul punto nell'udienza del 3scorso era stato sentito Duilio Bianchi , l'ingegnere ..."L'idea di incidere questo brano è nata quando in un Contest legato al Concerto del Primo... portandolo l'artista ad oltre 1.500.000 disu tutte le piattaforme digitali, un traguardo ...Anna Tatangelo annuncia l’uscita di Annazero, il nuovo album in arrivo il 28 maggio. Abbiamo già ascoltato Guapo e Serenata, abbiamo già apprezzato la sua trasformazione che nasce anche dalla ...Stasera in tv , lunedì 17 maggio , su Rai 1 c'è il terzo e ultimo appuntamento con “ Chiamami ancora amore ”, in ...