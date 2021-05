Arsenale da guerra in masseria, il giudice arrestato a Bari ammette: "Alcune armi sono mie". Ma nega i rapporti con i clan (Di lunedì 17 maggio 2021) L'interrogatorio di De Benedictis in merito al possesso delle armi trovate ad Andria: l'ex magistrato è in carcere anche poer un'inchiesta su scarcerazioni in cambio di soldi Leggi su repubblica (Di lunedì 17 maggio 2021) L'interrogatorio di De Benedictis in merito al possesso delletrovate ad Andria: l'ex magistrato è in carcere anche poer un'inchiesta su scarcerazioni in cambio di soldi

fattoquotidiano : Arrestato di nuovo l’ex giudice De Benedictis: “L’arsenale da guerra scoperto ad Andria era suo”. In carcere anche… - fattoquotidiano : “Se le scoprono, risalgono a chi non devono”: le paure del giudice “trafficante” e i sospetti dei pm. “Armi dei cla… - vinlap78 : RT @Moonlightshad1: Lo stato di #Israele è la seconda potenza militare al mondo dopo gli stati uniti, nel suo arsenale c'è anche la bomba a… - nicelivingspace : RT @Agenzia_Ansa: L'ex gip del Tribunale di Bari Giuseppe De Benedictis ha confessato di essere il possessore solo di alcune delle armi, an… - GiornoeNotteNew : Arsenale ex gip: De Benedictis ‘mie solo alcune armi – intopic. BARI, 17 MAG – L’ex gip del Tribunale di Bari Giuse… -