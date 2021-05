Arrampicata sportiva | Beatrice Colli sul tetto d' Europa

(Di lunedì 17 maggio 2021) Lecco - Sette maledetti centesimi di secondo le hanno soffiato il titolo di campionessa europea dispecialità Speed nella categoria Youth A, Under 18., 16 anni, in ...

Advertising

upclimbing : CONI ?????? #GiovanniMalagò ????? rieletto presidente ???? FASI Federazione Arrampicata Sportiva Italiana - RedaconRadionov : Arrampicata sportiva: una realtà grazie all’associazione La Pietra di Bismantova - - ViscidTeam_RE : #viscidclimbing? La sezione montanara della @viscidteam_re03 continua ad allargarsi... ecco i nostri due arditi atl… - upclimbing : [VIDEO] Campionati Europei ?????? giovanili a Perm ???? Tutti i podi ?????? ed i risultati ?? degli azzurrini ???????????? FASI Fe… - KayzenMya : @fabiodemi23 Nel mondo dell'arrampicata sportiva, per incitare e sostenere chi è ad un passo dal 'Top' si usa urlar… -

Ultime Notizie dalla rete : Arrampicata sportiva

IL GIORNO

Lecco - Sette maledetti centesimi di secondo le hanno soffiato il titolo di campionessa europea dispecialità Speed nella categoria Youth A, Under 18. Beatrice Colli, 16 anni, in finale degli IFSC European Youth Championships di Perm , in Russia, ci è arrivata facendo ...E questa strada, che è in un territorio meraviglioso frequentato da chi ci vive, da turisti, da chi fa, ma pure da semplici avventori che si fermano per un po' a respirare un'...A sedici anni è vice-campionessa continentale e sogna di più con la squadra sportiva del Gruppo Ragni di Lecco ...SPORT - Il titolo è stato assegnato ieri a Pesaro per la categoria assoluti boulder. L'atleta chiaravallese di 14 anni è stata anche convocata nella Nazionale Giovanile ...