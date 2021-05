Arcobaleni LGBTQ tra le “nuvolette” dei fumetti

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 17 maggio 2021) E quindi un fumetto non può essere un luogo dove, o attraverso il quale, dibattere di questioni inerenti al genere, l’orientamento sessuale o sulle discriminazioni verso le minoranze? Assolutamente no! Anzi, Assolutamente si… Certo che può esserlo. Chi dice che un fumetto sia soltanto un modo per passare il tempo, ahimè, ne dà una ricostruzione estremamente riduttiva. Partiamo da un presupposto: un fumetto è indubbiamente un’opera d’arte, e cos’è l’arte stessa se non un profondo e intenso luogo di riflessione sulle molteplici complessità del mondo “reale”? Fumetto come luogo di riflessone Cosa ci fa pensare anche soltanto uno sguardo fugace a un Caravaggio? Cosa ci innesca dentro il Guernica di Picasso? Qualcun altro ha provato certamente cose simili leggendo un fumetto: si è disperato per l’olocausto leggendo Maus di Art Spielgman o ha riflettuto profondamente ...