Apple cambia musica: in arrivo AirPods 3 e Apple Music Hi-Fi (Di lunedì 17 maggio 2021) Apple è pronta ad annunciare novità importanti: AirPods3 ed Apple Music Hi-FI. Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi è arrivata una prima conferma ufficiale con il teaser pubblicato nell’app Musica. Una semplice frase che anticipa novità di rilievo: “Preparati: la Musica sta per cambiare per sempre”. Secondo precedenti indiscrezioni Apple sarebbe in procinto di presentare il suo servizio audio in alta fedeltà e ora – al di là degli indizi ufficiali – sono stati trovati riferimenti ad “Apple Lossless”, “Free Lossless”, “H-Res Lossless” e “Dolby Atmos” nel codice della web app di Apple ... Leggi su helpmetech (Di lunedì 17 maggio 2021)è pronta ad annunciare novità importanti:3 edHi-FI. Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi è arrivata una prima conferma ufficiale con il teaser pubblicato nell’app. Una semplice frase che anticipa novità di rilievo: “Preparati: lasta perre per sempre”. Secondo precedenti indiscrezionisarebbe in procinto di presentare il suo servizio audio in alta fedeltà e ora – al di là degli indizi ufficiali – sono stati trovati riferimenti ad “Lossless”, “Free Lossless”, “H-Res Lossless” e “Dolby Atmos” nel codice della web app di...

