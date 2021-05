Advertising

nuovasocieta : Appendino e il futuro dei 5 Stelle: “Spero Grillo resti vicino al Movimento” - DScanderebech : Deodato Scanderebech:'Periferie abbandonate con Appendino, futuro sindaco le faccia rivivere' - Torino Oggi - TAXICABria : RT @FScanderebech: Deodato Scanderebech:'Periferie abbandonate con Appendino, futuro sindaco le faccia rivivere' - Torino Oggi https://t.co… - ilnazionaleit : Deodato Scanderebech:'Periferie abbandonate con Appendino, futuro sindaco le faccia rivivere' - torinoggi : Deodato Scanderebech:'Periferie abbandonate con Appendino, futuro sindaco le faccia rivivere' -

Ultime Notizie dalla rete : Appendino futuro

... l'unica ad essere conosciuta è l', mentre nessuno sa chi sono gli assessori. Quest'... ma la città ha risorse immense, che ilsindaco deve sfruttare ". In primis, per Scanderebech, ...Non mi faccio nessuna domanda sul mio. Non ho tempo. Sono sindaca di una città ancora in ... M5S,: l'alleanza con il PD L'esponente del M5S Chiara, poi, ha anche rivelato ..."Bisogna puntare sul turismo: il fiume Po è abbandonato a sé stesso. Abbiamo musei e piazze che hanno qualità inespresse" ...Sergio Chiamparino, forse si potrebbe cominciare da questa bella barba bianca. "Il lockdown è stato anche il tempo della pigrizia. Radersi è cominciare nuovo giorno, invece ormai i giorni erano tutti ...