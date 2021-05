Antonella Clerici, Arriva Chef Che Ha Scelto Di Cambiare Vita: Cos’è Successo (Di lunedì 17 maggio 2021) Antonella Clerici ha accolto una persona che il pubblico aveva gia conosciuto in passato, ma forse non tutti l’hanno riconosciuta: scopriamo perché. (Screenshot da Instagram @sempremezzogiornorai)Antonella Clerici, nel corso di È sempre mezzogiorno, ha dato il suo benvenuto a un’ospite. Si tratta di una persona che i telespettatori avevano già visto in passato all’interno di un programma condotto sempre dalla presentatrice. Stiamo parlando della Chef Chloe Facchini. Forse non tutto il pubblico però l’ha riconosciuta e il motivo lo spiega la stessa padrona di casa. Lo avete conosciuto anni fa a La Prova del Cuoco come Riccardo, ora ha deciso di Cambiare Vita, era sparita per un po’, ma adesso è qui con noi: vi presento Chloe Facchini. Solo una settimana fa ... Leggi su cityroma (Di lunedì 17 maggio 2021)ha accolto una persona che il pubblico aveva gia conosciuto in passato, ma forse non tutti l’hanno riconosciuta: scopriamo perché. (Screenshot da Instagram @sempremezzogiornorai), nel corso di È sempre mezzogiorno, ha dato il suo benvenuto a un’ospite. Si tratta di una persona che i telespettatori avevano già visto in passato all’interno di un programma condotto sempre dalla presentatrice. Stiamo parlando dellaChloe Facchini. Forse non tutto il pubblico però l’ha riconosciuta e il motivo lo spiega la stessa padrona di casa. Lo avete conosciuto anni fa a La Prova del Cuoco come Riccardo, ora ha deciso di, era sparita per un po’, ma adesso è qui con noi: vi presento Chloe Facchini. Solo una settimana fa ...

