(Di lunedì 17 maggio 2021)del 17, torna l’appuntamento con ledi Rai 3. L’appuntamento è per oggi lunedì 17in prima serata. Scopriamo insieme qualche anticipazione.del 17: eccoin tv, leQuesta sera si partirà con ilage “Terra Felix” di Bernardo Iovene con la collaborazione di Greta Orsi e Roberto Persia. Dal porto di Salerno sono partiti 282 container di rifiuti con destinazione Sousse, in Tunisia, ma le autorità tunisine li hanno definiti illegali. Sette persone sono ...

Advertising

CorriereCitta : Anticipazioni #Report puntata del 17 maggio 2021: cosa vedremo stasera in tv, tutte le inchieste - lakesi86 : RT @RadioRadioWeb: 'È un film che parla di libero arbitrio, di politica. Quanto possiamo lasciare la libertà personale per il sociale? È qu… - Piero42395724 : RT @noitre32: Questo film del 2002 ha predetto le tecniche di controllo di massa che stanno attuando ora ? Torella - zazoomblog : Report le anticipazioni del 17 maggio: le ultime novità sul caso Renzi - #Report #anticipazioni #maggio: - QAin51404808 : RT @noitre32: Questo film del 2002 ha predetto le tecniche di controllo di massa che stanno attuando ora ? Torella -

Ultime Notizie dalla rete : Anticipazioni Report

Dituttounpop

In quel, che fu fatto sparire in 24 ore, si parlava anche del piano pandemico italiano non aggiornato . Massimo Giletti/ "Nella Rai mancano competenze. Fedez? Veri martiri sono altri" Intanto ...ARTICOLO - Nuovo ricovero al San Raffaele per Berlusconi, come sta: Ruby Ter slitta ARTICOLO -3 maggio: le inchieste sulla condanna a Berlusconi e sull'industria dei videogiochi ...“Quando leggo le anticipazioni, mando subito un messaggio al suo nuovo 'coordinatore del collegio di difesa', Riccardo Sindoca, amico di Ferramonti, che ...Report: ecco le anticipazioni sulle inchieste della puntata di stasera lunedì 17 maggio-Autogrill, Terra felix, Smart working, l'aspettativa.