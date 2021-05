Anticipazioni Beautiful | Quinn viene salvata | guai per Carter

(Di lunedì 17 maggio 2021) Lediin America prospettano grandi risvolti della longeva fiction:deve la riservatezza del suo segreto a Shauna Ledelle nuove puntate di, in America, prospettano grosse emozioni future anche ai fan italiani appassionati della serie più longeva. In particolare modo, il segreto disalvato in calcio d’angolo: L'articolo proda Inews.it.

Advertising

infoitcultura : Beautiful, anticipazioni americane: Zoe scopre il tradimento di Quinn, la decisione di Eric sul suo matrimonio - infoitcultura : Beautiful anticipazioni puntate italiane dal 16 al 22 maggio 2021 - infoitcultura : Beautiful, anticipazioni 16 maggio: Katie parla con Ridge e Steffy delle condizioni di Sally - infoitcultura : Anticipazioni Beautiful, colpi di scena: ritorni e indecisioni - infoitcultura : Beautiful, anticipazioni dal 16 al 22 maggio: tutti vicini a Sally -

Ultime Notizie dalla rete : Anticipazioni Beautiful

: Katie ha informato Ridge e Steffy della malattia di Sally Katie ha informato Ridge e Steffy che Sally sta per morire . I due Forrester hanno sgranato gli occhi e si sono ...puntatadi lunedì 17 maggio 2021 :I fan di Beautiful sono in trepidante attesa di scoprire quello che accadrà nella puntata odierna di lunedì 17 maggio. Come ben sappiamo, da alcuni giorni, al centro della vicenda, non vi sono più ...Il tradimento di Quinn. Nelle puntate in onda in questi giorni negli Stati Uniti dell’amata soap Beautiful stanno tenendo i telespettatori d’oltreoceano con il fiato sospeso. Katie ferma il ...