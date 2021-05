Anna Zero è il nuovo album di Anna Tatangelo | la data d’uscita e la tracklist

(Di lunedì 17 maggio 2021) Ildiha un nome e una. La cantante di Sora ha creato hype la scorsa settimana con un teaser in cui, insieme a un monologo, ha annunciato ladell’ottavo disco in studio. IldiOltre all’ultimo singolo Serenata,ha costellato gli ultimi mesi con inediti che faranno parte di, da Guapo a Fra Me E Te in duetto con il rapper Gemitaiz. Oggi gli inediti fanno parte delladi questodisco che segna la svolta della ex ragazza ...

Dal 28 maggio fuori ovunque. Qualunque sia il risultato musicale, gran titolo e gran cover, con rinascita dalle ceneri come una Daenerys Targaryen di Sora . Bentornata