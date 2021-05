Anna Tatangelo | la sua rinascita | ecco com’è diventata oggi

(Di lunedì 17 maggio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.rinasce ancora una volta questo è certo, la giovane cantante torna sui social con una bella novità. E’ tempo di una grande novità per la cantante di Sora che negli ultimi anni ha davvero cambiato in modo radicale la sua vita sua professionalmente che privatamente. Il punto di svolta è quello che lei

Il nuovo album diha un nome e una data. La cantante di Sora ha creato hype la scorsa settimana con un teaser in cui, insieme a un monologo, ha annunciato la data d'uscita dell'ottavo disco in studio. Il ...L' Annazero diinizia il 28 maggio 2021. In questa giornata, infatti, pubblicherà il nuovo album di inediti, che arriverà a distanza di oltre due anni da ' La fortuna sia con me '. ' Annazero ', che ...Anna Tatangelo presenta il nuovo disco che segna una volta per tutte la sua rinascita e il suo cambiamento musicale che da qualche tempo era evidente a tutti. Annazero è questo il titolo del nuovo ...A pochi giorni da Serenata, Anna Tatangelo annuncia l’uscita del suo nuovo e attesissimo album Annazero, disponibile da venerdì 28 maggio e disponibile in ...