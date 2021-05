Anna Tatangelo | il 28 maggio esce il nuovo album ' Annazero'

(Di lunedì 17 maggio 2021) A pochi giorni dal singolo "Serenata",annuncia l'uscita del suodal titolo "zero", in arrivo il 28. Anticipato, oltre che da Serenata, da "Guapo" feat. Geolier e ...

Advertising

biancoandrea89 : @Antimo_Mallardo Noemi che insegna ad Anna tatangelo il concetto di album fatti bene ?????????? - andreapalazzo2 : RT @Antimo_Mallardo: Anna Tatangelo che insegna a Noemi il concetto di copertina fatta bene ! - Antimo_Mallardo : Anna Tatangelo che insegna a Noemi il concetto di copertina fatta bene ! - SPYit_official : Anna Tatangelo completamente nuda in “Annazero”, il nuovo disco: la tracklist #annazero #annatatangelo #musica… - elenap_91 : RT @MusicTvOfficial: ?? @_AnnaTatangelo_: il nuovo album è #Annazero, dal 28 maggio TRACKLIST ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Anna Tatangelo

A pochi giorni dal singolo "Serenata",annuncia l'uscita del suo nuovo album dal titolo "Annazero", in arrivo il 28 maggio. Anticipato, oltre che da Serenata, da "Guapo" feat. Geolier e da "Fra me e te" feat. Gemitaiz, che ...Nel suo curriculumvanta anche un trionfo nella seconda edizione di 'Celebrity MasterChef Italia', grazie al quale ...Nel suo curriculum Anna Tatangelo vanta anche un trionfo nella seconda edizione di "Celebrity MasterChef Italia", grazie al quale ...A pochi giorni dal singolo "Serenata", Anna Tatangelo annuncia l'uscita del suo nuovo album dal titolo "Annazero", in arrivo il 28 maggio. Anticipato, oltre che da Serenata, da "Guapo" feat. Geolier e ...