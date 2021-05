Anna Tatangelo annuncia l’uscita di Annazero | il nuovo album

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 17 maggio 2021) in arrivo il 28 maggio. Abbiamo già ascoltato Guapo e Serenata, abbiamo già apprezzato la sua trasformazione che nasce anche dalla collaborazione con Achille Lauro. E’ grazie all’incontro tra i due artisti che quasi per gioco è nata una nuovache non ha paura di osare. Dalarrangiamento di una delle sue canzoni di maggiore successo, Ragazza di periferia, alla scoperta del suomondo. E’ un cambiamento totale per la, non solo a livello musicale. Non nega niente del passato, rifarebbe tutto, anche in amore.DA NOI A RUOTA LIBERA PARLA DI GIGI D’ALESSIO Ospite di Francesca Fialdini nello studio di Da noi a ruota libera ha parlato del suo passato, della storia d’amore finita con Gigi D’Alessio. Per la seconda volta ...