Angelini: "Ho sbagliato, chiedo scusa. Pagherò. Ho scritto di pancia, non insultatela più" (Di lunedì 17 maggio 2021) 'Tradito da un'amica'. Ma, secondo l'amica, a tradire Roberto 'Bob' Angelini, musicista noto per la sua partecipazione a Propaganda, è stato il lavoro nero. Una storia che si è sviluppata sui social con un botta e risposta tra Angelini e un'amica dell'amica, ognuno con la sua versione. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Roberto Angelini (@bobangel) Tutto nasce quando il musicista posta qualche giorno fa uno sfogo sui social sostenendo di essere stato "tradito" da alcuni amici che aveva fatto lavorare facendo consegnare i pasti del suo locale. Lavorare sì, ma secondo l'amica "in nero" tanto che fa riferimento ad una multa da 15mila euro. "Dopo un anno di sacrifici per non chiudere cercando di limitare al massimo il ricorso alla cassa integrazione per i miei dieci dipendenti ho ...

