Angelini critica gli arbitri: “La Juve ha avuto tanti episodi contro in stagione, Guida di Torre Annunziata fa sempre casini” (Di lunedì 17 maggio 2021) Antonello Angelini, giornalista, è intervenuto a Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show: “Rigore su Cuadrado? Io non lo avrei dato. Champions? Ancora non si sa. Al Napoli viene dato un rigore che è meno netto di quello su Chiellini. Io critico il protocollo VAR. Parla di chiaro ed evidente errore: quando è chiaro ed evidente errore? Il rigore di Chiellini è dubbio, quello di Lautaro non c’è. Poi, si arriva allo sliding doors della partita. Irrati non può intervenire, il quarto uomo, Guida di Torre Annunziata che fa sempre lui casini, richiama l’arbitro e fa espellere Bentancur. In undici contro dieci, l’Inter attacca e poi l’arbitro trova la compensazione. Hanno dato la partita ad un arbitro in giornata nera. Lo hanno protetto con Irrati al VAR ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 17 maggio 2021) Antonello, giornalista, è intervenuto a Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show: “Rigore su Cuadrado? Io non lo avrei dato. Champions? Ancora non si sa. Al Napoli viene dato un rigore che è meno netto di quello su Chiellini. Io critico il protocollo VAR. Parla di chiaro ed evidente errore: quando è chiaro ed evidente errore? Il rigore di Chiellini è dubbio, quello di Lautaro non c’è. Poi, si arriva allo sliding doors della partita. Irrati non può intervenire, il quarto uomo,diche falui, richiama l’arbitro e fa espellere Bentancur. In undicidieci, l’Inter attacca e poi l’arbitro trova la compensazione. Hanno dato la partita ad un arbitro in giornata nera. Lo hanno protetto con Irrati al VAR ...

