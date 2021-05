Andrea Meza | chi è la Miss Universo 2021

(Di lunedì 17 maggio 2021) È. Anzi, la primapost pandemia, poiché la 69°edizione del concorso di bellezza che si è svolta in Florida riprende una storia che si era interrotta l’anno scorso a causa dell’emergenza sanitaria. Non per niente, a incoronareè stata Zozibini Tunzi, regina del 2019. Avendo battuto più di 70 aspiranti al titolo, compresa la candidata italiana, Viviana Vizzini (dalla Sicilia), è stata la ventiseienne messicanaa aggiudicarsi il titolo, la corona e lo scettro della più bella dell', superando le colleghe sudamericane, cioèBrasile, Julia Gama, e...

Si chiama Andrea Meza, ha 26 anni ed è messicana: è lei Miss Universo 2021.

La messicana,, è stata incoronata ieri Miss Universo nel corso di una cerimonia negli Stati Uniti in cui Miss Birmania ha denunciato il colpo di Stato dell'esercito nel suo Paese. L'edizione 2020 di ...E' stata incoronata Miss Universo. A vincere la 69esima edizione della gara è stata la una concorrente dal fascino bellissimo. Ad aggiudicarsi la corona di Miss Universo è stata. 26 anni, di origini messicane, ha sfidato ben 70 partecipanti provenienti da ogni parte del mondo. Tra i volti delle bellissime in gara è apparso anche quello della siciliana Viviana ...È Andrea Meza Miss Universo 2021. Anzi, la prima Miss Universo post pandemia, poiché la 69°edizione del concorso di bellezza che si è svolta in Florida riprende una storia che si era interrotta l’anno ...La vincitrice della 69esima edizione Miss Universo è andata a Andrea Meza. La modella supera in finale ben 70 concorrenti, tra cui anche l'italiana Vizzini ...