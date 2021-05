Andrea Ghiselli ci riprova con un’altra sposa di Matrimonio a Prima vista Italia?

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 17 maggio 2021) Diciamo pure che ha il vizietto delle ex a quanto pare…Era da un po’ che non bazzicavamo sulla pagina social dima dal suo profilo Instagram arriva una foto che non ti aspetti…Chi ha seguito2020 sa certamente che è stata una delle edizioni più scoppiettanti viste inanche per come è andata a finire. Lo sposoinfatti, dopo aver lasciato la sua, Nicole, aveva iniziato una relazione condella stessa edizione, Sitara Rapisarda. Tra i due però le cose non erano andate molto bene e alla fine, dopo poco tempo, si erano lasciati. Ma a quanto pare adle ex spose piacciono molto…E ...