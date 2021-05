Andrea Di Maria | il retroscena sul set di Gomorra | Cosa è successo?

(Di lunedì 17 maggio 2021) L’attore napoletanoDiha parlato di unmolto particolare capitato sul set di: scopriamoDi(Getty Images)Questa sera, lunedì 17 maggio, su Rai 2 sarà tramesso il film Prima di lunedì, con la regia di Massimo Cappelli. La commedia narra le vicende di un gruppo di amici che si ritrova ad affrontare un viaggio davvero molto bizzarro e ricco di sorprese. Il cast è composto da grandi nomi del mondo dello spettacolo come Vincenzo Salemme, Fabio Troiano, Martina Stella, Sandra Milo eDi. In molti conosceranno Diper essere uno dei membri del gruppo comico Casa Surace, che gira molti video di intrattenimento ...

Advertising

daqstudio : Amici20 - La Finale Backstage Studi Titanus-Elios Roma Produzione: Fascino pgt Regia: Andrea Vicario Conduzione:… - daqstudio : Amici20 - Studio spento Backstage Studi Titanus-Elios Roma Produzione: Fascino pgt Regia: Andrea Vicario Conduzio… - daqstudio : Amici20 - La Finale Backstage Studi Titanus-Elios Roma Produzione: Fascino pgt Regia: Andrea Vicario Conduzione:… - daqstudio : Amici20 - La Finale Backstage Studi Titanus-Elios Roma Produzione: Fascino pgt Regia: Andrea Vicario Conduzione:… - inlxvewithu_ : RT @daqstudio: Amici20 - La Finale Backstage Studi Titanus-Elios Roma Produzione: Fascino pgt Regia: Andrea Vicario Conduzione: Maria De… -

Ultime Notizie dalla rete : Andrea Maria

Altranotizia

in Capi iglia, Pescaretta di Rosai a, Pianacerro, Caste! Trovino località Lago e Casette, ... contrada Monti, zona industriale Bora Tesino Est; Comune di Cupra Marittima : Contrada Sant', ...Altro protagonista atteso nelle gare odierne era il portotorresePianti (ora CUS Palermo) ... Nel doppio giro di pista femminile vittoria e personale per l'allieva alaesePaola Sotgiu (...È stata realizzata dopo il furto dell’originale. La benedizione rappresenta una degli eventi centrali per i 110 anni dalla consacrazione del Santuario voluto dal cardinale Ferrari ...Il momento più bello nella vita di Silvia Raffaele è arrivato grazie all’incontro con Andrea La Mantia, insieme al quale solo poche ore fa è diventata mamma per la prima volta. Fiocco blu nel mondo di ...