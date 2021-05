Andrea Cocco del GF è diventato papà | cosa fa oggi

(Di lunedì 17 maggio 2021)Hirai è: a rivelarlo è stato lui stesso pubblicando una dolce immagine del piccolo su Instagram, accompagnata da una lunga dedica piena di parole d’amore. Il bimbo si chiama Massimo Girolamo, come si può intuire dall’hashtag utilizzato, ed è nato dalla sua relazione con Teresa Aiello che, nella bio del profilo Instagram si definisce ingegnere e insegnante. Solo a marzo, il vincitore dell’undicesima edizione del Grande Fratello, aveva svelato che sarebbepadre pubblicando una serie di scatti che immortalavano la compagna con il pancione, due fotografie accompagnate dalla didascalia: “Mentre raccogliamo limoni aspettiamo la venuta di Massimo”. E ora che il grande giorno è arrivatolo ha celebrato con grande emozione ...

, il vincitore del Grande Fratello 11 , è diventato papà . Il 15 maggio la sua compagna ha partorito all'ospedale San Giacomo D'Altopasso di Licata, in provincia di Agrigento, nel reparto ...del Grande Fratello è diventato padre per la prima volta: lui e la sua compagna, Teresa Aiello, hanno avuto un bambino.: è nato il figlioha annunciato via ...Il 43enne dedica parole importanti al bimbo, un bel maschietto; Legato da meno di un anno a Teresa Aiello, con lei ha trovato la felicità; Andrea Cocco, il vincitore del Grande F ...Il vincitore più amato del Grande Fratello è diventato papà! L'annuncio, rilasciato attraverso Instagram, ha emozionato il web.