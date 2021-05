Anche Ischia Covid free, in chiusura la campagna di immunizzazione. Sabato l’annuncio (Di lunedì 17 maggio 2021) Si avvia alla conclusione la campagna di immunizzazione delle isole del Golfo di Napoli voluta dalla Regione Campania. Sabato 22 maggio sarà dato l’annuncio di Ischia “Covid free”, ultima delle tre isole dopo Procida e Capri a chiudere la vaccinazione di massa. Le operazioni sono iniziate il 5 maggio scorso con l’obiettivo di giungere alla conclusione entro alla fine del mese. Obiettivo raggiunto quindi, con un’accelerata decisiva ottenuta Anche attraverso la promozione di più “open day” nei due hub vaccinali dell’isola, realizzati nei palazzetti dello sport di Ischia e di Forio. Nella giornata di oggi, lunedì 17 maggio, è in corso al centro vaccinale di Ischia un open day per 1.000 dosi di vaccino per tutti gli ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 17 maggio 2021) Si avvia alla conclusione ladidelle isole del Golfo di Napoli voluta dalla Regione Campania.22 maggio sarà datodi”, ultima delle tre isole dopo Procida e Capri a chiudere la vaccinazione di massa. Le operazioni sono iniziate il 5 maggio scorso con l’obiettivo di giungere alla conclusione entro alla fine del mese. Obiettivo raggiunto quindi, con un’accelerata decisiva ottenutaattraverso la promozione di più “open day” nei due hub vaccinali dell’isola, realizzati nei palazzetti dello sport die di Forio. Nella giornata di oggi, lunedì 17 maggio, è in corso al centro vaccinale diun open day per 1.000 dosi di vaccino per tutti gli ...

Ultime Notizie dalla rete : Anche Ischia L'isola d'Ischia si avvia a diventare Covid free Obiettivo raggiunto quindi, con un'accelerata decisiva ottenuta anche attraverso la promozione di più 'open day' nei due hub vaccinali dell'isola, realizzati nei palazzetti dello sport di Ischia e di ...

Ischia, isola "Covid free" Sabato 22 maggio toccherà a Ischia, che con i suoi 70mila abitanti distribuiti in 6 comuni è l'isola più popolosa del Golfo di Napoli ed è anche la terza isola più popolosa d'Italia dopo Sicilia e ...

