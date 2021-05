Amy Levy | la poesia saffica | il femminismo e la New Woman

(Di lunedì 17 maggio 2021) Benvenuti nell’universo femminile di LetteralMente Donna. Faremo un viaggio nel tempo fino all’epoca vittoriana per parlare di una scrittrice inglese che ha dato un contributo forte sulla scia del nascentedell’epoca. Parleremo di amore saffico e New. Abbiamo dedicato questa puntata allae i romanzi di Amy“I romanzi di MissThe Romance of a Shop e Reuben Sachs sono stati entrambi pubblicati l’anno scorso. La prima è una storia brillante e intelligente, piena di tocchi scintillanti; il secondo è un romanzo che probabilmente nessun altro scrittore avrebbe potuto produrre. La sua franchezza, le sue verità intransigenti, la sua profondità di sentimento e, soprattutto, la sua assenza di una singola parola superflua, lo rendono, in qualche modo, un classico. … Scrivere ...

Ultime Notizie dalla rete : Amy Levy

Il Manifesto

... The Great Daniel, Schitt's Creek Eugene, Schitt's Creek VINCITORE: Jason Sudeikis, Ted ... Outstanding Performance by a Female Actor in a Leading RoleAdams, Hillbilly Elegy VINCITORE: ......Gary Oldman ("Mank") Steven Yeun ("Minari") Female Actor in a Leading Role in a Motion Picture... "The Great" Dan, "Schitt's Creek" Eugene, "Schitt's Creek" Jason Sudeikis, "Ted Lasso" " ...Abbiamo dedicato questa puntata di LetteralMente Donna alla poesia saffica e ai romanzi della scrittrice Amy Levy ...