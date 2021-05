Amici. Il passato difficile di Giulia, la maestra: “Da bambina era bullizzata” (Di lunedì 17 maggio 2021) Un passato non semplice quello di Giulia, la vincitrice di Amici 2021. In tanti mesi all’interno della scuola di Amici, Giulia si è distinta per la sua allegria, autoironia, spontaneità e per la sua risata contagiosa. Ma dietro quella naturalezza e quella risata contagiosa, c’è un’infanzia turbolenta per colpa dei bulli. A spiegarlo è Flaminia Buccellato, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 17 maggio 2021) Unnon semplice quello di, la vincitrice di2021. In tanti mesi all’interno della scuola disi è distinta per la sua allegria, autoironia, spontaneità e per la sua risata contagiosa. Ma dietro quella naturalezza e quella risata contagiosa, c’è un’infanzia turbolenta per colpa dei bulli. A spiegarlo è Flaminia Buccellato, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

ARAS32L : RT @invoItino: sono passati anni ma continuano a farmi innervosire quelli che sostengono che vincenzo è stato 'robbato' come se avesse vint… - flyawaynoxx : RT @invoItino: sono passati anni ma continuano a farmi innervosire quelli che sostengono che vincenzo è stato 'robbato' come se avesse vint… - persempreilsole : RT @mortaxdella: indovinate chi si ritrova con 3000 robe da studiare perché ha passato tutto questo tempo solo a guardare amici e adesso è… - janeisdelicate : RT @invoItino: sono passati anni ma continuano a farmi innervosire quelli che sostengono che vincenzo è stato 'robbato' come se avesse vint… - CuteCat66388178 : RT @DavLucia: @yianniseinstein @Sensibilia8 @FriendArt_ @albertopetro2 @javiango @Messe11 @MaxPriviero @monicasloves @monica74761144 @BB_Ae… -