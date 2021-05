Amici: Daddy e Rosa, storia al capolinea? le prime parole del cantante (Di lunedì 17 maggio 2021) Amici: Daddy e Rosa si sono lasciati? dopo la finale, il cantante, ha rilasciato un’intervista che ha insospettito i fan. Vediamo nel dettaglio cosa ha confessato l’ex allievo della scuola di Maria De Filippi Amici Daddy e Rosa si sono lasciati? web indagaSabato 15 maggio si è conclusa l’edizione di Amici 2020, ad alzare la coppa della vittoria è stata Giulia Stabile. Per la prima volta nella storia del talent show a vincere il programma di Maria De Filippi è stata una ballerina donna. Ovviamente i fan della giovane ragazza sono rimasti entusiasti di questo trionfo. Purtroppo gli altri concorrenti non hanno avuto la meglio, ma sicuramente la loro carriera artistica sarà ricca di successi. Durante la finale a ... Leggi su formatonews (Di lunedì 17 maggio 2021)si sono lasciati? dopo la finale, il, ha rilasciato un’intervista che ha insospettito i fan. Vediamo nel dettaglio cosa ha confessato l’ex allievo della scuola di Maria De Filippisi sono lasciati? web indagaSabato 15 maggio si è conclusa l’edizione di2020, ad alzare la coppa della vittoria è stata Giulia Stabile. Per la prima volta nelladel talent show a vincere il programma di Maria De Filippi è stata una ballerina donna. Ovviamente i fan della giovane ragazza sono rimasti entusiasti di questo trionfo. Purtroppo gli altri concorrenti non hanno avuto la meglio, ma sicuramente la loro carriera artistica sarà ricca di successi. Durante la finale a ...

