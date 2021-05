Amici 2021, Lorella Cuccarini e il dramma della malattia: «L’ho scoperto per caso» (Di lunedì 17 maggio 2021) La malattia di Lorella Cuccarini rappresenta una pagina molto dolorosa della sua vita, ma cos’è successo alla showgirl più amata dagli italiani? Tutti conosciamo la prof di Amici 2021 Lorella Cuccarini come uno dei visi più noti della televisione italiana, oltre che cantante, attrice, speaker radiofonica e ballerina. Ciò che non conoscevamo di lei è... Leggi su donnapop (Di lunedì 17 maggio 2021) Ladirappresenta una pagina molto dolorosasua vita, ma cos’è successo alla showgirl più amata dagli italiani? Tutti conosciamo la prof dicome uno dei visi più notitelevisione italiana, oltre che cantante, attrice, speaker radiofonica e ballerina. Ciò che non conoscevamo di lei è...

Advertising

fanpage : #Amici20, la finale di Aka7even, perde la finale ma sforna hit che fanno ballare tutta Italia - IlContiAndrea : #Giulia 'Ho vissuto momenti tremendi nei tre anni di scuole medie. Mi è successo di tutto. Anni che mi hanno distru… - IlContiAndrea : #Giulia Stabile, la vincitrice di “Amici” a FqMagazine: “Ecco come spenderò i 237mila euro che ho vinto”… - zazoomblog : Amici 2021 Lorella Cuccarini e il dramma della malattia: «L’ho scoperto per caso» - #Amici #Lorella #Cuccarini… - zazoomblog : Vanessa Collini era la ragazza dagli occhi di ghiaccio di Amici: come è diventata e cosa fa oggi - #Vanessa… -