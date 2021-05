Amici 2021, Lorella Cuccarini E Il Dramma Della Malattia: «L’ho Scoperto Per Caso» (Di lunedì 17 maggio 2021) La Malattia di Lorella Cuccarini rappresenta una pagina molto dolorosa Della sua vita, ma cos’è successo alla showgirl più amata dagli italiani? Tutti conosciamo la prof di Amici 2021 Lorella Cuccarini come uno dei visi più noti Della televisione italiana, oltre che cantante, attrice, speaker radiofonica e ballerina. Ciò che non conoscevamo di lei è invece il Dramma che ha rivelato qualche tempo fa di aver affrontato: un brutto male arrivato inaspettatamente, che ha stravolto la sua vita privata e bloccato la sua carriera. Leggi anche: Amici 2021, Giulia e Sangiovanni: quanti soldi hanno vinto? I premi Lorella Cuccarini: la sua lotta contro il ... Leggi su cityroma (Di lunedì 17 maggio 2021) Ladirappresenta una pagina molto dolorosasua vita, ma cos’è successo alla showgirl più amata dagli italiani? Tutti conosciamo la prof dicome uno dei visi più notitelevisione italiana, oltre che cantante, attrice, speaker radiofonica e ballerina. Ciò che non conoscevamo di lei è invece ilche ha rivelato qualche tempo fa di aver affrontato: un brutto male arrivato inaspettatamente, che ha stravolto la sua vita privata e bloccato la sua carriera. Leggi anche:, Giulia e Sangiovanni: quanti soldi hanno vinto? I premi: la sua lotta contro il ...

