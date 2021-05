Amici 20 | Sangiovanni Secondo Classificato | Arriva Il Commento Di Madame | Lo Sfogo Social

(Di lunedì 17 maggio 2021)è ildella ventesima edizione di20,anche ildi: lodella cantante. Ildisudopo20. Fonte Foto: InstagramÈ ile vincitore della categoria canto,. Giunto in finalissima con la sua fidanzata Giulia Stabile, il cantautore vicentino ha visto sfumarsi dinanzi agi occhi la possibilità di essere proprio lui il trionfatore di questa ventesima edizione. Non è stato così, è vero. Eppure, il giovanissimo Damian Giovanni Pietro, questo è il suo vero nome, può ritenersi assolutamente soddisfatto del suo ...

Advertising

fanpage : #Amici20, la finale di Aka7even, perde la finale ma sforna hit che fanno ballare tutta Italia - lapinella : Mi piace troppo questa versione di #sangiovanni ?? di “Io ho in mente te” #Amici20 #amici - WittyTV : Le prime parole di Sangiovanni subito dopo la Finale di #Amici20 ?? Sentite QUI cosa ci ha raccontato! - angy_imma : RT @sempreinansia_: mi chino, maestro. #Amici20 #amici2021 #amemici20 #amici2020 #amici #sangiulia #sangiovanni - pratofiorito_ : RT @sempreinansia_: mi chino, maestro. #Amici20 #amici2021 #amemici20 #amici2020 #amici #sangiulia #sangiovanni -

Ultime Notizie dalla rete : Amici Sangiovanni

Il Messaggero

Giulia Stabile/ "Ho vinto2021 grazie a: mi ha fatto sentire bella" Giulia evincitori2021 ma è bufera sul televoto Non c'è storia invece per quello che riguarda ......uno dei momenti cult della finalissima di2021 tanto da far vacillare il titolo di coppia più bella dell'edizione numero venti del talent di Maria De Filippi composta da Giulia e, ...Ok, non mentite, ci siamo tutti commossi tantissimo durante la finale di Amici 20 per la vittoria di Giulia Stabile ?? Anche perché una finale così di ...Sangiovanni è il secondo classificato della ventesima edizione di Amici 20, arriva anche il commento di Madame: lo sfogo della cantante.