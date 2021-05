(Di lunedì 17 maggio 2021) All’indomani del successo nel talent di Canale 5, la vincitrice ha voluto fare unadavvero: vediamo cosa ha detto. (Screenshot da Instagram @giugiulola)Nell’ambito dell’intervista rilasciata a TvBlog, la vincitrice del talent show più ambito della Mediaset, ovvero20 ha espresso parole molto toccanti e unainaspettata. Il cammino diha avuto alti e bassi, ma lei non si è data mai per vinta. Dimostrando di avere il talento nascosto fino all’ultimo “ballottaggio” che le ha consegnato la vittoria.non avvertiva affatto il peso della pressione, anche perchè ha sempre fatto il proprio lavoro. Nell’ultimo step ha sconfitto anche il fidanzato, Sangiovanni, con quasi il 60% dei voti a favore, ma ha ammesso con tutta ...

Advertising

zazoomblog : Amici 20 la dedica speciale di Giulia Stabile dopo il trofeo: “Questo è per…” - #Amici #dedica #speciale #Giulia - NatalinaSeveri : RT @SciroccatoS: @rulajebreal Un circolo di amici che si dedica al cazzeggio fine a se stesso più che alla satira. E che spesso sconfina ne… - giusycuccaro02 : Javier basta con sta corte jamm é finito Amici quanta confidenza mo si attiva l’altro sottone e ti fa vede la dedic… - _KaunaRossa : Io e tutti gli amici di Black metal promotion, dedichiamo a Luca Azazel questo album della Norvegia. In the Woods.… - basicvwitch : @_AccioIdols eccoti ? -

Ultime Notizie dalla rete : Amici Dedica

Braibanti aveva introdotto il giovane Giovanni Sanfratello nella propria cerchia diartisti, ...FLETCHER - pop up channel Dal 16 al 28 Maggio sul canale 117 (Fox Crime+1) Fox Crimeun ...Un gruppo didel liceo si ritrova dopo 20 anni in occasione di un matrimonio. Faranno un ...21.15/canale 314) Le parole che non ti ho detto Theresa Osborne e' stata lasciata dal marito e...Per Giulia «Sangio è unico, speciale e diverso nei sensi più belli che ci possono essere Giulia è la vincitrice di Amici, ma Sangiovanni non ha perso. Entrambi 18enni, Giulia (Stabile) è nata a Roma, ...Giulia Stabile è la prima ballerina a vincere un’edizione di Amici, dopo vent’anni che il talent show di Maria De Filippi è approdato ...