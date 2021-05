Alluminio, CIAL: nel 2020 riciclato il 68,7% del totale immesso sul mercato (Di lunedì 17 maggio 2021) (Teleborsa) – Con 47.400 tonnellate di imballaggi in Alluminio riciclate nel 2020, pari al 68,7% delle complessive 69mila tonnellate immesse sul mercato – cui vanno aggiunte 4.500 tonnellate di imballaggio sottile destinato alla termovalorizzazione – l’Italia si è confermata anche lo scorso anno tra le eccellenze a livello europeo per quantità di Alluminio riciclato prodotto. Il dato è emerso nel corso dell’assemblea annuale del CIAL, il Consorzio Nazionale per il Recupero e il Riciclo degli Imballaggi in Alluminio partecipato da 250 imprese: “il risultato, vitale per un Paese la cui produzione di Alluminio si basa al 100% sul riciclo, ha consentito di evitare emissioni serra pari a 355mila tonnellate di CO2 e risparmiare energia per oltre 153mila ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 17 maggio 2021) (Teleborsa) – Con 47.400 tonnellate di imballaggi inriciclate nel, pari al 68,7% delle complessive 69mila tonnellate immesse sul– cui vanno aggiunte 4.500 tonnellate di imballaggio sottile destinato alla termovalorizzazione – l’Italia si è confermata anche lo scorso anno tra le eccellenze a livello europeo per quantità diprodotto. Il dato è emerso nel corso dell’assemblea annuale del, il Consorzio Nazionale per il Recupero e il Riciclo degli Imballaggi inpartecipato da 250 imprese: “il risultato, vitale per un Paese la cui produzione disi basa al 100% sul riciclo, ha consentito di evitare emissioni serra pari a 355mila tonnellate di CO2 e risparmiare energia per oltre 153mila ...

