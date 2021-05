Allentate misure anti-Covid in Gran Bretagna, da mercoledì Francia e Olanda (Di lunedì 17 maggio 2021) Da oggi per milioni di cittadini di Inghilterra, Galles e Scozia cambiano le regole di contenimento del coronavirus, anche se, come ha detto il premier Boris Johnson, le persone dovranno continuare a fare la loro parte per fermare la trasmissione dei contagi. Nelle tre nazioni britanniche i cittadini potranno riunirsi in un numero limitato anche al chiuso, abbracciarsi e andare al ristorante e al pub anche restando al chiuso. misure simili saranno in vigore in Francia da mercoledì 19 maggio come anche in Olanda.In Inghilterra, Scozia e Galles saranno cancellati anche i divieti di viaggio che saranno rimpiazzati da nuove regole. "Abbiamo raggiunto un nuovo traguardo nella nostra strada per uscire dal lockdown, ma dobbiamo fare i prossimi passi con una Grande dose di cautela", ha detto Johnson. Le ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 17 maggio 2021) Da oggi per milioni di cittadini di Inghilterra, Galles e Scozia cambiano le regole di contenimento del coronavirus, anche se, come ha detto il premier Boris Johnson, le persone dovranno continuare a fare la loro parte per fermare la trasmissione dei contagi. Nelle tre nazioni britanniche i cittadini potranno riunirsi in un numero limitato anche al chiuso, abbracciarsi e andare al ristorante e al pub anche restando al chiuso.simili saranno in vigore inda19 maggio come anche in.In Inghilterra, Scozia e Galles saranno cancellati anche i divieti di viaggio che saranno rimpiazzati da nuove regole. "Abbiamo raggiunto un nuovo traguardo nella nostra strada per uscire dal lockdown, ma dobbiamo fare i prossimi passi con unade dose di cautela", ha detto Johnson. Le ...

Ultime Notizie dalla rete : Allentate misure Coprifuoco e riaperture, oggi si decide: verso l'allentamento delle misure ...direzione di un allentamento delle misure", ha detto il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, interpellato in merito alla possibilità che oggi, nella cabina di regia del governo, vengano allentate le ...

Riaperture e coprifuoco alle 24, oggi riunione decisiva tra Governo e Cts ...sarà nella direzione di un allentamento delle misure', dice ministro del Lavoro. Andrea Orlando interpellato in merito alla possibilità che oggi, nella cabina di regia del governo, vengano allentate ...

Allentate le misure anti-Covid in Gran Bretagna, cosa cambia askanews Coprifuoco: a fine maggio dalle 23. Riapertura totale! Coprifuoco Italia: da fine maggio si potrà circolare oltre le 22, perché il coprifuoco sarà allargato alle 23 e poi alle 24. Riapertura totale da giugno.

Abolizione obbligo mascherina in Italia: quando potremo toglierla? Non si esclude che la cabina di regia possa rinviare a fine mese una decisione su quando si potranno allentare le misure sulla mascherina o potremo toglierla. Potremo togliere la mascherina all’aperto ...

