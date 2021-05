Allenatore Sassuolo, tutti i nomi per il dopo De Zerbi. Italiano si libera se… (Di lunedì 17 maggio 2021) Il Sassuolo è alla ricerca del nuovo Allenatore: Italiano in cima alla lista ma non è l’unico nome che attrae Carnevali Ieri pomeriggio Roberto De Zerbi ha annunciato che non allenerà più il Sassuolo la prossima stagione. Ha dato tantissimo a questo progetto e ora si godrà l’esperienza allo Shaktar Donetsk, pienamente meritata. L’ a.d. degli emiliani Carnevali si è già mosso per cercare il degno sostituto. Il nome in cima alla lista è quello di Vincenzo Italiano, l’uomo del miracolo salvezza dello Spezia. Pagando un milione di euro il tecnico potrebbe decidere di liberarsi dai liguri quando vuole, ma Platek ha in mente di incontrarlo presto per proporli un prolungamento spiegando il nuovo progetto americano. E allora il Sassuolo pensa alle alternative. ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 17 maggio 2021) Ilè alla ricerca del nuovoin cima alla lista ma non è l’unico nome che attrae Carnevali Ieri pomeriggio Roberto Deha annunciato che non allenerà più illa prossima stagione. Ha dato tantissimo a questo progetto e ora si godrà l’esperienza allo Shaktar Donetsk, pienamente meritata. L’ a.d. degli emiliani Carnevali si è già mosso per cercare il degno sostituto. Il nome in cima alla lista è quello di Vincenzo, l’uomo del miracolo salvezza dello Spezia. Pagando un milione di euro il tecnico potrebbe decidere dirsi dai liguri quando vuole, ma Platek ha in mente di incontrarlo presto per proporli un prolungamento spiegando il nuovo progetto americano. E allora ilpensa alle alternative. ...

