Allenatore Juventus, le ultime su Zinedine Zidane per la prossima stagione (Di lunedì 17 maggio 2021) Zidane Juve: un fattore aiuta i bianconeri con l’Allenatore. ultime notizie legate al futuro del tecnico del Real Madrid Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, nel caso in cui Massimiliano Allegri dovesse approdare al Real Madrid, ecco che Zinedine Zidane diventerebbe il candidato principale a sedere sulla panchina della Juve nella prossima stagione. Zizou al Real guadagna 10 milioni netti a stagione, ma con la tassazione del Decreto Crescita, l’ingaggio non sarebbe un problema. L’ostacolo sarà l’investimento che la Juve sarà in grado di fare sul mercato per allestire una squadra più competitiva. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 17 maggio 2021)Juve: un fattore aiuta i bianconeri con l’notizie legate al futuro del tecnico del Real Madrid Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, nel caso in cui Massimiliano Allegri dovesse approdare al Real Madrid, ecco chediventerebbe il candidato principale a sedere sulla panchina della Juve nella. Zizou al Real guadagna 10 milioni netti a, ma con la tassazione del Decreto Crescita, l’ingaggio non sarebbe un problema. L’ostacolo sarà l’investimento che la Juve sarà in grado di fare sul mercato per allestire una squadra più competitiva. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

andrealoca77 : Gattuso è un ottimo professionista, ma è lontano anni luce dal profilo che serve alla Juventus. Serve un allenatore fatto e finito. - iosono_fabio : Io penso che se mi ritrovo #Gattuso invece di #Zidane come prossimo allenatore della @juventusfc scapoccio male #Juventus - gilnar76 : Nuovo allenatore #Juve: è un ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - xyz21271663 : @GnocchiGene Quando mi chiedono quanto conta un allenatore, rispondo che la Juventus preferisce investire sugli arbitri. - Gabri_Juventus : RT @forumJuventus: TS: 'Gattuso in pole come nuovo allenatore della Juve. Allegri verso il Real Madrid con Zidane che punta la Francia in r… -