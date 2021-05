Allarme neonatologi | causa Covid diminuita la donazione di latte umano

(Di lunedì 17 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – La pandemia da-19 hato una forte riduzione delladi, fondamentale per la crescita di neonati prematuri e di quelli più fragili, che non possono riceverlo dalle proprie mamme. “Purtroppo la situazione di emergenza sanitaria, che stiamo vivendo da un anno, ha creato notevoli problemi per le Banche delDonato presenti nel nostro paese – affermano il Presidente della Società Italiana dia, Fabio Mosca, e il presidente dell’Associazione Italiana Banche delDonato (AIBLUD) – ONLUS, Guido Moro -. Molte delle più importanti banche hanno visto una riduzione significativa del numero delle donatrici nell’anno 2020, in piena pandemia, rispetto ...

Pubblicate le nuove raccomandazioni per la costituzione e l'organizzazione di una Banca del Latte Umano Donato. Il testo conta anche sulla condivisione della comunità scientifica italiana dei neonatologi. ROMA (ITALPRESS) - La pandemia da Covid-19 ha causato una forte riduzione della donazione di latte umano, fondamentale per la crescita di neonati prematuri e di quelli piu' fragili, che non possono ricevere il latte dalle proprie mamme. Roma, 17 maggio 2021 – La pandemia da Covid-19 ha causato una forte riduzione della donazione di latte umano, fondamentale per la crescita di neonati prematuri e di quelli più fragili, che non possono ricevere il latte dalle proprie mamme.