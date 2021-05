Alla Nato con il Bologna nel cuore (Di lunedì 17 maggio 2021) Presidente Pier Ferdinando Casini, il politico italiano che gode più prestigio all’estero. Infatti nella foto n. 2 del suo profilo TikTok c’è la conferma. Casini nomiNato segretario generale del Patto atlantico. Foto della cerimonia a Liegi. Casini con i capi di Stato maggiore della Difesa della: Bulgaria, Danimarca, Islanda, Polonia, Slovenia, Turchia, Regno Unito. Quelli che non sono potuti venire (precedenti impegni) hanno mandato le felicitazioni via Twitter. Twitter si è offeso. Foto n. 2 bis TikTok. Casini va a vedere il suo Bologna. Partita valida per Europa League. Bologna-Everton 4-1. Ricordiamo che tra i politici italiani Casini è il più seguito sui social: Facebook 9 milioni di follower, Ali Baba 10 milioni, TikTok 1,5 milioni. Foto n. XXXV: Casini indossa delle bellissime bretelle tricolore. Appena posta l’immagine, ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 17 maggio 2021) Presidente Pier Ferdinando Casini, il politico italiano che gode più prestigio all’estero. Infatti nella foto n. 2 del suo profilo TikTok c’è la conferma. Casini nomisegretario generale del Patto atlantico. Foto della cerimonia a Liegi. Casini con i capi di Stato maggiore della Difesa della: Bulgaria, Danimarca, Islanda, Polonia, Slovenia, Turchia, Regno Unito. Quelli che non sono potuti venire (precedenti impegni) hanno mandato le felicitazioni via Twitter. Twitter si è offeso. Foto n. 2 bis TikTok. Casini va a vedere il suo. Partita valida per Europa League.-Everton 4-1. Ricordiamo che tra i politici italiani Casini è il più seguito sui social: Facebook 9 milioni di follower, Ali Baba 10 milioni, TikTok 1,5 milioni. Foto n. XXXV: Casini indossa delle bellissime bretelle tricolore. Appena posta l’immagine, ...

