Alisson goleador al 95', il portiere va a segno di testa e il Liverpool spera ancora nella Champions (Di lunedì 17 maggio 2021) Incredibile in Premier League. Il Liverpool vince al 95' sul campo del West Bromwich, e la rete del 2 - 1 finale è realizzata da Alisson, spintosi in attacco e pronto ad 'incornare' di testa su azione ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 17 maggio 2021) Incredibile in Premier League. Ilvince al 95' sul campo del West Bromwich, e la rete del 2 - 1 finale è realizzata da, spintosi in attacco e pronto ad 'incornare' disu azione ...

Advertising

ansacalciosport : Alisson goleador al 95',e Liverpool batte 2-1 il Wba. Portiere va a segno di testa e Reds sperano ancora in Champio… - robdeangeliss : Alisson goleador, il Liverpool vince e spera ancora nella qualificazione in Champions - infoitsport : Alisson goleador, il Liverpool vince e spera ancora nella qualificazione in Champions - mcaratozzolo58 : RT @RaiSport: ?? #Alisson goleador al 95' e #Liverpool batte 2-1 il #Wba Il portiere va a segno di testa e i #Reds sperano ancora in #Champ… - Eurosport_IT : Altri portieri goleador che vi vengono in mente? ?? #Alisson | #Liverpool | #BPL -