Alfonso Signorini lontano dalla tv dopo il GF Vip: la spiegazione (Di lunedì 17 maggio 2021) Alfonso Signorini, annuncio bomba sul suo futuro in tv: telespettatori allibiti in attesa delle conferme nelle prossime settimane Sei mesi di impegno continuo, di prima serate spesso bissate e di emozioni forti. Tutto questo è stato il Grande Fratello Vip 5, la più lunga edizione nella storia del reality in Italia e tutto questo ha L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 17 maggio 2021), annuncio bomba sul suo futuro in tv: telespettatori allibiti in attesa delle conferme nelle prossime settimane Sei mesi di impegno continuo, di prima serate spesso bissate e di emozioni forti. Tutto questo è stato il Grande Fratello Vip 5, la più lunga edizione nella storia del reality in Italia e tutto questo ha L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

sogni63 : RT @93_mcp: Io vorrei dire ad Alfonso Signorini e al suo entourage che sta organizzando il nuovo GF VIP che se vuole fare cosa buona e gius… - trashtvstellare : #GRANDEFRATELLOVIP 6, #ALFONSOSIGNORINI PREPARA 3 NOMI BOMBA PER IL NUOVO CAST: ECCO CHI #GFVIP - zazoomblog : GF Vip Alfonso Signorini prova ad ingaggiare tre nomi importanti per il cast - #Alfonso #Signorini #prova… - infoitcultura : Alfonso Signorini: perché è sparito dalla tv dopo il Grande Fratello Vip - PDUmorista : Gaia Zorzi annuncia su Twitter “Mi sembra un buon momento per dirvi che sono bisessuale”. Direi ottimo visto che A… -