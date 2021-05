Alfonso Signorini lontano dalla tv dopo il GF | “Tornare a quella “normalità””

Advertising

infoitcultura : Alfonso Signorini: perché è sparito dalla tv dopo il Grande Fratello Vip - PDUmorista : Gaia Zorzi annuncia su Twitter “Mi sembra un buon momento per dirvi che sono bisessuale”. Direi ottimo visto che A… - BonnieB80 : RT @93_mcp: Io vorrei dire ad Alfonso Signorini e al suo entourage che sta organizzando il nuovo GF VIP che se vuole fare cosa buona e gius… - Rita72139936 : RT @93_mcp: Io vorrei dire ad Alfonso Signorini e al suo entourage che sta organizzando il nuovo GF VIP che se vuole fare cosa buona e gius… - Prelemi14096385 : RT @93_mcp: Io vorrei dire ad Alfonso Signorini e al suo entourage che sta organizzando il nuovo GF VIP che se vuole fare cosa buona e gius… -

Ultime Notizie dalla rete : Alfonso Signorini

starebbe pensando in grande per la prossima edizione del 'GF Vip'. Partendo dal nome dell'opinionista il direttore del settimanale 'Chi' vorrebbe sostituire Antonella Elia, fatta ...L'ultima apparizione televisiva di, escludendo una piccola intervista rilasciata a Tommaso Zorzi nella trasmissione in onda su Mediaset Play ' Il Punto Z', viene fatta nella giornata del 1° marzo, quando il ...Rispondendo ad una sua fan sul settimanale "Chi", da lui diretto, Alfonso Signorini spiega i motivi del suo allontanamento dalla tv dopo la quinta edizione del "Grande Fratello Vip" ...“Bentornata a casa”, così Alberto Matano ha salutato Stefania Orlando, ospite de La vita in diretta. L’ex conduttrice Rai ha partecipato a una puntata del talk di Rai1 ma la calorosa accoglienza riser ...