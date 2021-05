Alessandro Talotti morto | la moglie | “Mi ha tenuto la malattia nascosta per mesi | faceva la chemio e dormiva dalla madre”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 17 maggio 2021) Ènella nottata di ieri 16 maggio. Il campione friulano, per sei anni primatista italiano di salto in alto, è stato stroncato a soli 40 anni da un tumore allo stomaco contro cui ha combattuto a lungo. L’atleta azzurro si era sposato da pochissimo con Silvia Stibilj, campionessa di pattinaggio e avevano un figlio, il piccolo Elio. Per salutarlo lei ha voluto scrivere un messaggio toccante su Instagram: “Buonanotte Angelo mio! Grazie per tutte le cose spettacolari che abbiamo vissuto assieme .. Ti amo ora e per sempre“. Poi al Corriere della Sera ha raccontato: “aveva deciso di sospendere tutte le cure sperimentali tre settimane fa, rendendosi conto che l’asticella era ormai troppo alta per le sue condizioni fisiche. La sua è stata una scelta, non una resa. Se n’è andato a casa nostra, ...