Alessandro Talotti | causa della morte | carriera e biografia dell’atleta italiano

(Di lunedì 17 maggio 2021), famoso altistaè venuto a mancare a soli 40 anni. L’atleta da tempo malato, combatteva contro un tumore all’intestino. La moglie, Silvia Stibilj, campionessa di pattinaggio, racconta al CorriereSera la scelta del matrimonio e gli ultimi giorni diprematuramente scomparso pochi giorni fa: “Abbiamo deciso di sposarci due settimane fa, nell’ultimo momento in cui era possibile farlo con lui cosciente“. Un lungo racconto sulla malattia dida partemoglie Silvia: “Affrontava la malattia con lo spirito del saltatore di chi sa che per andare oltre l’ostacolo bisogna curare ogni dettaglio, soprattutto sul piano mentale“. Lo struggente racconto ...

... ha rilasciato una toccante intervista al Corriere della Sera, dove ha voluto raccontare gli ultimi giorni di vita di suoi marito, deceduto domenica all'alba dopo una durissima ...I due si erano sposati due settimane fa, 'nell'ultimo momento in cui era possibile farlo con lui cosciente'. A ottobre la nascita del piccolo Elio. Gli ex colleghi dello sportivo hanno lanciato una ...Prematuramente scomparso Alessandro Talotti, da tempo combatteva contro un tumore all'intestino. Il racconto della moglie.Antonella Palmisano non tradisce. L’azzurra conquista una splendida medaglia d’oro agli Europei a squadre (ex Coppa Europa) di Podebrady nella 20 km di marcia, successo dedicato alla memoria di Alessa ...