Alessandro Martire, l’ultima release digitale: “A turn of the page”, remixata da John Talabot (Di lunedì 17 maggio 2021) “Al primo ascolto è stato strano riascoltare i miei brani in queste nuove vesti. Subito dopo però è prevalso l’apprezzamento per questi remix che alla fine penso rivelino una natura sommersa intrinseca a queste melodie, della quale io stesso non ero del tutto consapevole” Dopo Mathame, il cui remix di “Breath” è stato segnalato da Pete Tong di BBC Radio 1 tra le migliori novità, Havoc&Lawn e BLR, è il dj e producer catalano John Talabot a firmare l’ultimo dei remix del pianista e compositore Alessandro Martire: “A turn of the page”, disponibile in digitale dal 7 maggio. Alessandro Martire ci ha gentilmente concesso un’intervista. “A turn of the page” è il tuo quarto e ultimo remix, di che cosa si ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 17 maggio 2021) “Al primo ascolto è stato strano riascoltare i miei brani in queste nuove vesti. Subito dopo però è prevalso l’apprezzamento per questi remix che alla fine penso rivelino una natura sommersa intrinseca a queste melodie, della quale io stesso non ero del tutto consapevole” Dopo Mathame, il cui remix di “Breath” è stato segnalato da Pete Tong di BBC Radio 1 tra le migliori novità, Havoc&Lawn e BLR, è il dj e producer catalanoa firmare l’ultimo dei remix del pianista e compositore: “Aof the”, disponibile indal 7 maggio.ci ha gentilmente concesso un’intervista. “Aof the” è il tuo quarto e ultimo remix, di che cosa si ...

