Alessandro Cavallo dopo Amici torna sui social: l’emozionante messaggio (Di lunedì 17 maggio 2021) Alessandro Cavallo, il ballerino di Amici di Maria De Filippi, è tornato sui social: cosa ha detto dopo la finale. L’abbiamo ammirato e apprezzato ad Amici di Maria De Filippi, dove, nel talent, Alessandro Cavallo si è distinto sicuramente. La sua arte ci ha avvolti fin dall’inizio, quando, è stato scelto da Lorella Cuccarini. Il L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 17 maggio 2021), il ballerino didi Maria De Filippi, èto sui: cosa ha dettola finale. L’abbiamo ammirato e apprezzato addi Maria De Filippi, dove, nel talent,si è distinto sicuramente. La sua arte ci ha avvolti fin dall’inizio, quando, è stato scelto da Lorella Cuccarini. Il L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

ria_lera : RT @miilkymalik: se lady è ???? è solo grazie ad Alessandro Cavallo che la ascolta 78 volte al giorno. - gaiaxmarra_03 : RT @miilkymalik: se lady è ???? è solo grazie ad Alessandro Cavallo che la ascolta 78 volte al giorno. - michiamolina : RT @miilkymalik: Giulia Stabile e Alessandro Cavallo nuovi manager di sangiovanni, Aka7even, Tancredi e Deddy. - sorpresoneee : RT @chiamamematto: Comunque io sto male per Alessandro Cavallo scortato in macchina e mostrato per tutta la città come un monumento storico… - sofiaagos00 : RT @miilkymalik: se lady è ???? è solo grazie ad Alessandro Cavallo che la ascolta 78 volte al giorno. -