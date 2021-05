Aleix Espargaro, ok l'intervento al braccio. Obiettivo Mugello (Di lunedì 17 maggio 2021) L'intervento al braccio è andato bene ed è lo stesso paziente a farlo sapere. Aleix Espargaro si è operato con successo per la sindrome compartimentale e ha pubblicato una sua immagine (sopra), ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 17 maggio 2021) L'alè andato bene ed è lo stesso paziente a farlo sapere.si è operato con successo per la sindrome compartimentale e ha pubblicato una sua immagine (sopra), ...

Ultime Notizie dalla rete : Aleix Espargaro Aleix Espargaro, ok l'intervento al braccio. Obiettivo Mugello L'intervento al braccio è andato bene ed è lo stesso paziente a farlo sapere. Aleix Espargaro si è operato con successo per la sindrome compartimentale e ha pubblicato una sua immagine (sopra), ringraziando lo staff del dottor Xavier Mir che ha eseguito l'intervento. come da ...

