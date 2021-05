Alberto Matano e la sua sessualità: “Ho provato vergogna…” (Di lunedì 17 maggio 2021) Alberto Matano, tornato in onda su Raiuno con una nuova stagione de La vita in diretta, ha concesso una lunga intervista al settimanale Chi nel numero in edicola dal 9 settembre in cui ha commentato le voci in merito alla sua presunta omosessualità. Il riferimento è ad un’intervista rilasciata da Fabio Canino ai microfoni de Il Messaggero in cui, tra le tante domande, gli era stato chiesto: “Alberto Matano è gay?”. Oggi, Alberto Matano, pur essendo molto riservato, ha deciso di rispondere direttamente non nascondendo la rabbia provata quando ha letto quell’intervista. Leggere la domanda “Alberto Matano è gay” rivolta a Fabio Canino ha fatto male, ma al tempo stesso, ha creato delusione nel giornalista che, a Chi, ha ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 17 maggio 2021), tornato in onda su Raiuno con una nuova stagione de La vita in diretta, ha concesso una lunga intervista al settimanale Chi nel numero in edicola dal 9 settembre in cui ha commentato le voci in merito alla sua presunta omo. Il riferimento è ad un’intervista rilasciata da Fabio Canino ai microfoni de Il Messaggero in cui, tra le tante domande, gli era stato chiesto: “è gay?”. Oggi,, pur essendo molto riservato, ha deciso di rispondere direttamente non nascondendo la rabbia provata quando ha letto quell’intervista. Leggere la domanda “è gay” rivolta a Fabio Canino ha fatto male, ma al tempo stesso, ha creato delusione nel giornalista che, a Chi, ha ...

