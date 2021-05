Aka7even, il rapporto con Tancredi: “Marito e moglie!” e svela come è finita con Martina Miliddi (Di lunedì 17 maggio 2021) Aka7even poco alla volta sta tornando alla realtà e dopo aver fatto ritorno sui social nelle passate ore ha deciso di realizzare subito una diretta Instagram per rispondere ad alcune domande dei suoi follower. Dall’esperienza ad Amici 20 passando per il rapporto con Tancredi ed a quello con Martina Miliddi, Luca Marzano ha soddisfatto molte... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 17 maggio 2021)poco alla volta sta tornando alla realtà e dopo aver fatto ritorno sui social nelle passate ore ha deciso di realizzare subito una diretta Instagram per rispondere ad alcune domande dei suoi follower. Dall’esperienza ad Amici 20 passando per ilconed a quello con, Luca Marzano ha soddisfatto molte... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Aka7even fa chiarezza sul suo rapporto con Tancredi dopo i gossip Novella 2000 Amici 20, Aka7even eliminato e Anna Pettinelli scrive un post da brividi Lo scorso sabato 15 maggio 2021, è andata in onda la finalissima di Amici 20 di Maria De Filippi ed a vincere il programma quest'anno è stata la ballerina Giulia Stabile. In molti speravano che ...

Aka7even fa chiarezza sul suo rapporto con Tancredi dopo i gossip A seguito dei numerosi gossip, Aka7even interviene sui social e fa chiarezza sul suo rapporto con Tancredi: le sue parole.

