Aka 7even live | ci sono le date | da oggi al via le prenotazioni

(Di lunedì 17 maggio 2021) Con quasi 7 milioni di spettatori incollati alla tv si è chiusa sabato sera la ventesima edizione di Amici che ha visto la consacrazione di diversi giovanissimi talenti. Tra questi, per il canto spicca certamente Aka, nome d’arte di Luca Marzano; dopo aver ricevuto la certificazione platino per il suo brano “Mi Manchi” ed esser arrivato in finale ad Amici20, il cantante annuncia lepreviste per gennaio 2022. Ci vorrà ancora un po’ di pazienza per vederlo dal vivo, ma cilee per chi non vede l’ora di cantare insieme ad Aka le sue canzoni, è già tempo di acquistare i biglietti. Il disco d’esordio dell’artista uscirà il 21 maggio 2021 per Columbia Records Italy / Sony Music Italy ed è già in pre-save e pre-order. Dopo un lungo percorso caratterizzato da alti e bassi, adesso ...