Aka 7even finalmente lo ha annunciato anche lui (Di lunedì 17 maggio 2021) L’annuncio che tutti aspettavano! Aka 7even live: le date dei concerti e quando e come comprare un biglietto. Non ha vinto Amici 20, ma Aka 7even sembra che abbia un futuro più che roseo davanti a sé nel mondo della musica. In attesa del suo album d’esordio che arriverà il 21 maggio 2021, Luca Marzano L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 17 maggio 2021) L’annuncio che tutti aspettavano! Akalive: le date dei concerti e quando e come comprare un biglietto. Non ha vinto Amici 20, ma Akasembra che abbia un futuro più che roseo davanti a sé nel mondo della musica. In attesa del suo album d’esordio che arriverà il 21 maggio 2021, Luca Marzano L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

PrimeVideoIT : Ma quindi @aka_7even non canta più? Io di sentire un'ultima volta 'Mi Manchi' me lo meritavo ???? [dalla vostra… - baenula : @aka_7even amo sei tornato? - notyourmorgana : @aka_7even amo quando la incidiamo? - maccario_marta : RT @Deddy__Rosa: Aka che in diretta dice che in casetta ha legato molto con Rosa e Deddy.?? Ora cosa aspettiamo a fare questa diretta TRASH?… - RiriSimi : @sophia23s1 @aka_7even che bello?? -