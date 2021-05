Airbus Corporate Jets | un nuovo ordine per l’ACJ319neo

(Di lunedì 17 maggio 2021) (Teleborsa) –si è aggiudicata unintegrativo per. Non è stato rilevato il nome del cliente.sarà equipaggiato con i motori LEAP-1A di CFM International. Ad oggi sono stati effettuati un totale di 16 ordini per la Famiglia ACJ320neo, tra cui sei ACJ319neo, da 12 clienti. “Siamo lieti esserci aggiudicati un altroper. I clienti si divertiranno a viaggiare in questa cabina spaziosa mentre volano su rotte intercontinentali.ha una solida affidabilità. I clienti beneficeranno anche di una maggiore capacità di passeggeri con un comfort eccezionale e costi operativi simili a quelli dei business jet tradizionali, grazie a una manutenzione più efficiente in ...

Airbus Corporate Jets si aggiudica un nuovo ordine per l'ACJ319neo

Ultime Notizie dalla rete

